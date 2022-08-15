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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

"Сургутнефтегаз" уведомил депозитарий об автоматической расконвертации АDR

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" уведомил депозитарий о действиях с акциями, компания инициирует автоматическую расконвертацию АDR.

"В соответствии с частью 13 ст.6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ПАО "Сургутнефтегаз" направило в адрес депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ, уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента (регистрационный номер US8688612048, регистрационный номер US8688611057), права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций ПАО "Сургутнефтегаз", - говорится в сообщении.

В соответствии с нормой закона, на которую ссылается "Сургутнефтегаз", компания инициирует автоматическую расконвертацию АDR.

Сургутнефтегаз
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