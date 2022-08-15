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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Северсталь" уведомила депозитарий об автоматической расконвертации GDR

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" в соответствии с законодательством направила в депозитарий (Сбербанк) уведомление о необходимости провести автоматическую конвертацию в обыкновенные акции GDR, права на которые учитываются в российских депозитариях, сообщила компания.

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Для GDR "Северстали", права на которые учитываются в иностранных депозитариях, возможна принудительная конвертация по заявлению их держателей, которое может быть направлено в Сбербанк в срок до 12 октября 2022 года.

"Северсталь" 22 июля направила в FCA (Управление по финансовому регулированию Великобритании) и на Лондонскую фондовую биржу (LSE) запрос об отмене листинга GDR. Компания ожидает, что делистинг с LSE вступит в силу на 21-й рабочий день с даты уведомления.

Компания также приняла решение о прекращении программы GDR и поручила Citibank расторгнуть депозитарные соглашения с даты, наступающей не позднее чем 31 августа 2022 года.

Северсталь Сбербанк Великобритания FCA LSE Citibank
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