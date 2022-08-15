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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В Москве снижается число элитных новостроек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Предложение элитных новостроек падает в Москве на протяжении последнего года, подсчитали аналитики компании "Метриум".

"Число элитных квартир и апартаментов в продаже в Москве за последний год снизилось на 42%. Если во II квартале 2022 года московские девелоперы вели продажи 46 проектов элитных новостроек, в которых на выбор у покупателей было порядка 668 квартир и апартаментов, то год назад, во II квартале 2021 года, объем предложения в этом сегменте рынка оценивался в 1,2 тысячи квартир и апартаментов", - говорится в исследовании.

Все предыдущие кварталы предложение элитных новостроек в Москве устойчиво сокращалось, кроме II квартала 2022 года, когда число объектов продажи немного выросло (на 6%) относительно предыдущего периода.

Отрицательная динамика предложения обусловлена медленным обновлением рынка. С начала года девелоперы элитных новостроек запустили только три новых проекта.

На смежном рынке премиальных новостроек динамика была другой. Во II квартале 2022 года застройщики реализовывали в Москве 60 проектов, в которых на выбор у покупателей были 4,6 тысячи квартир и апартаментов. В аналогичный период 2021 года в продаже насчитывалось 2 тысячи отдельных помещений. Соответственно, предложение премиальных новостроек сейчас в два с лишним раза больше, чем во II квартале 2021 года. Впрочем, такой резкий рост предложения произошел только во II квартале. В первом полугодии начались продажи в девяти новых проектах в премиум-классе. Для сравнения - за первое полугодие 2021 года в продаже появились только четыре комплекса премиум-класса.

Метриум Москва
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