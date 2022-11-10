Активность покупателей массовых новостроек в Москве упала на 40%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве по итогам октября 2022 года было зафиксировано минимальное за два последних года число сделок на рынке массовых новостроек, подсчитали в "Метриум".

"Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в октябре 2022 года составило 2 тысячи штук. По сравнению с сентябрем, активность покупателей упала на 43%. По сравнению с октябрем 2021 года спрос в массовом сегменте сократился на 32,5%. Данное значение стало минимальным за последние два года. Меньше было только с апреля по июль 2020 года, когда в Москве был объявлен локдаун из-за коронавируса", - рассказали в компании.

В продаже на рынке массовой недвижимости по итогам октября 2022 года находилось 122 проекта с квартирами и апартаментами. При этом объем предложения вырос на 5,4%. Он составил 23,9 тысячи лотов, из них 20,8 тысячи - квартиры и 3,1 тысячи - апартаменты. Старта новых проектов не произошло, объем пополнялся за счет выхода в продажу новых корпусов существующих.

С января 2022 года объем предложения квартир и апартаментов в массовом сегменте вырос в 1,5 раза, а за год на треть.