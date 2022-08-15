Главгосэкспертиза одобрила проект целлюлозного завода "ВЭБ.РФ" и Rockwell Capital

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Застройщик завода - ООО "Тайга Богучаны" (входит в ООО "Тайга Холдинг" - СП "Роквелл Капитал" и "ВЭБ.РФ").

"В рамках экспертизы (...) были доработаны планировочные, технологические, конструктивные решения, решения по организации строительства, по пожарной и промышленной безопасности. В итоге в части подготовки древесного сырья проект соответствуют современному техническому уровню и наилучшим доступным технологиям", - говорится в сообщении.

Так, при строительстве завода предусмотрена система размораживания древесины, которая повышает степень окорки в зимний период, установка рубительной машины с нижним безударным выбросом, а также использование ленточных конвейеров при подаче щепы.

В 2019 году "ВЭБ.РФ" и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по строительству лесохимического комбината в Красноярском крае на площадке АО "Краслесинвест" (операционная компания ВЭБ.РФ, управляет Богучанским ЛПК). Строительство целлюлозного завода было включено в третий этап проекта. Объем инвестиций в создание всего комплекса оценивался в 140 млрд рублей.

В июле 2022 года АО "Краслесинвест" пересмотрело проект строительства целлюлозного завода из-за санкций (в апреле компания получили сообщение от австрийского поставщика оборудования о невозможности поставок).

"Мы нашли решение у коллег в КНР. И сегодня занимаемся переформатированием проекта с очень крупной компанией с госучастием - корпорацией CAMCE (...) Планировали, что введем в строй производство мощностью 1 млн тонн хвойной целлюлозы в 2026 году, но с учетом того, что я сказал, сроки сдвигаются. И вместо 1 млн тонн мы будем вместе с китайскими партнерами строить две линии - по 400-450 тысяч тонн целлюлозы в год. Это связано с ограничениями в компетенциях наших партнеров", - сообщал гендиректор "Краслесинвеста" Иван Валентик.

Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность целлюлозного завода должны составить 1 млн тонн в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы. Проектировщикам была поставлена задача предусмотреть возможность производства крафтовой целлюлозы из лиственницы и fluff-целлюлозы.

На втором этапе производительность завода ожидалась на уровне 500 тысяч тонн беленой хвойной сульфатной целлюлозы, а также 324 тысяч тонн в год растворимой лиственничной целлюлозы и fluff-целлюлозы. Эти данные фигурировали в тендере "Краслесинвеста", искавшего проектировщика завода.

АО "Краслесинвест" было создано в феврале 2008 года специально для реализации проекта по строительству Богучанского ЛПК. Компания запустила первую очередь (лесопильное производство) в сентябре 2016 года. Проектная мощность предприятия составила 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год с перспективой увеличения до 650 тыс. кубометров в год. В рамках второй очереди, как сообщается на сайте "Краслесинвеста", закончены работы по строительству завода топливных гранул (пеллет) мощностью 105 тыс. тонн продукции в год.

Для реализации проекта создано СП - ООО "Тайга Холдинг". В ее капитал "ВЭБ.РФ" в 2021 году внес акции АО "Краслесинвест", а Rockwell Capital - акционерное финансирование.