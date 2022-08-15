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Минпромторг в четверг начнет отбор компаний для получения субсидии на ТВ-рекламу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ 18 августа начнет отбор компаний непродовольственного потребительского сегмента для распределения субсидий на рекламу российских товаров.

Как сообщила пресс-служба министерства, компании, попавшие в реестр российских производителей по итогам отбора, смогут претендовать на софинансирование затрат на размещение рекламы на телевидении.

Постановление правительства о субсидировании российских товаров было утверждено в июле этого года. В рамках этого механизма на начальном этапе предусмотрено выделение 500 млн рублей из федерального бюджета.

Поддержка производителей будет осуществляться АНО "Национальные приоритеты" через софинансирование 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении. Компании МСП могут рассчитывать на софинансирование до 70% расходов на размещение рекламы.

"При этом компании должны предоставлять в ведомство в течение трех лет начиная с 2023 года не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка. Объем выручки, полученной от реализации товара, должен превысить не менее чем в пять раз расходы на софинансирование затрат на рекламу", - отметили в Минпромторге.

Минпромторг РФ
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