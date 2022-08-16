Фондовый рынок США завершил торги в плюсе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, несмотря на слабые статданные из Китая, сдерживавшие рынок в начале сессии.

Трейдеры предпочли сфокусироваться на сигналах ослабления инфляции в США и улучшении оценок состояния экономики страны.

"Новости о замедлении инфляции вместе с очень сильными июльскими данными по рынку труда США дали новый импульс ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики", - отмечает главный инвестиционный директор UBS Global Management в Северной и Южной Америке Солита Марчелли.

"Мы считали такое развитие ситуации столь же вероятным, как и рецессию, однако теперь рынки ближе к тому, чтобы закладывать именно этот сценарий", - приводит слова эксперта Market Watch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе данные о динамике промышленного производства и розничных продаж в США за июль, а также квартальные отчеты американских ритейлеров - Walmart Inc., Target Corp. и Home Depot Inc., которые должны показать, как розничный сектор США и потребители держатся в условиях высокой инфляции.

Акции Walmart выросли в цене на 0,3% по итогам торгов в понедельник, Target - на 0,5%, Home Depot - подешевели на 0,1%.

Стоимость бумаг Pfizer Inc. опустилась на 0,7%. Главный исполнительный директор компании Альберт Бурла сообщил в Twitter в понедельник, что заразился COVID-19. Он заявил, что получил четыре дозы вакцины от коронавируса, разработанных Pfizer совместно с BioNTech, и испытывает мягкие симптомы болезни.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 2,2% после того как главный исполнительный директор инвестфонда Third Point LLC Дэниэл Леб сообщил, что "выкупил существенную долю" в компании и планирует обсудить стратегические изменения с ее руководством.

Бумаги Tesla Inc. подорожали на 3,1%. В воскресенье глава компании Илон Маск сообщил, что Tesla выпустила уже 1 млн автомобилей на заводе в Шанхае, открытом в 2018 году.

Цена акций американской сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. взлетела на 24% после скачка на 21,8% в пятницу в отсутствие каких бы то ни было новостей. Как отмечает Market Watch, подъем стоимости акций ритейлера вызван возобновившимся интересом к бумагам со стороны инвесторов, объединившихся на платформе Reddit, где они координируют сделки с теми или иными активами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 151,39 пункта (0,45%) и составил 33912,44 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,99 пункта (0,4%) - до 4297,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,87 пункта (0,62%) и составил 13128,05 пункта.