Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Речь идет об экспорте бензина и дизельного топлива, за который компании получили из бюджета выплаты по демпферу

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озаботились проблемой возможного экспорта нефтепродуктов, за который нефтяные компании получили из бюджета выплаты по демпферу.

"Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим этот вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне-июле и определимся с необходимостью принятия каких-либо мер. Пока о таких случаях нам неизвестно", - сообщили в пресс-службе Минфина.

В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство направило правительству свои предложения о способах сдержать цены на бензин и солярку.

"Служба предлагает принять меры, направленные на прекращение вывоза моторных топлив при наличии на них спроса на внутреннем рынке. Например, проработать механизм, при котором экспорт нефтепродуктов будет осуществляться без учета демпферной составляющей", - говорится в комментарии.

Кроме того, ФАС считает необходимым в целях сдерживания роста цен на дизельное топливо в зимний период снизить в демпфере до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в Налоговом кодексе значения. Также ведомство предлагает изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - летний период и зимний период. ФАС по-прежнему предлагает рассмотреть вопрос дальнейшего повышения нормативов продаж на биржевых торгах бензина и дизтоплива.

Ранее собеседники агентства на топливном рынке рассказывали о случаях, когда трейдеры экспортировали нефтепродукты, по которым выплачен демпфер, и которые предназначаются для внутреннего рынка.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.