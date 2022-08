Хедж-фонд Elliott Management вышел из капитала Twitter

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский хедж-фонд Elliott Management продал все принадлежавшие ему акции Twitter Inc. во втором квартале, когда бумаги сервиса микроблогов резко подорожали после объявления Илоном Маском о покупке компании.

По данным на 31 марта, Elliott владел 10 млн акций Twitter стоимостью $387 млн. Однако документы, направленные хедж-фондом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), показывают, что в его портфеле больше нет акций Twitter.

Маск сделал предложение о покупке соцсети 14 апреля, предложив $54,2 за одну бумагу. Спустя две недели Twitter принял это предложение. Цена акций компании поднималась до $51,7 в конце апреля, однако к 30 июня, когда у инвесторов появились сомнения в возможности завершения сделки, она упала до $37,39.

Elliott, который возглавляет миллиардер Пол Сингер, в прошедшем квартале приобрел доли в компаниях Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (3 млн акций), Pinterest Inc. (5 млн акций), PayPal Holdings Inc. (1 млн акций) и Endeavor Group Holdings Inc. (3 млн акций).

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что хедж-фонд почти полностью избавился от акций японской SoftBank. Стоимость доли Elliott в SoftBank, которую возглавляет Масаёси Сон, когда-то достигала $2,5 млрд. По словам одного из источников, руководство Elliott потеряло доверие к главе компании.

По информации The Wall Street Journal, Elliott Management сформировал крупную позицию в акциях дистрибьютора медицинской продукции Cardinal Health Inc. и рассчитывает получить несколько мест в совете директоров компании.