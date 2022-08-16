Правительство введет льготы на перевозку рыбы, купленной на бирже

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Предложение Федеральной антимонопольной службы о субсидируемых тарифах на железнодорожную перевозку рыбной продукции, приобретенной на бирже, включено в проект постановления правительства, сообщила ФАС.

Когда постановление будет принято, ритейлеры смогут приобретать продукцию на бирже напрямую от производителей и перевозить ее по субсидируемым тарифам, отметило ведомство.

Об этом предложении ФАС руководитель службы Максим Шаскольский сообщил "Интерфаксу" в июне.

"Биржевая торговля рыбной продукцией в России пока находится на начальном этапе. В качестве меры стимулирования ФАС предлагает установить льготные тарифы на перевозку ж/д транспортом рыбной продукции, приобретенной на бирже", - сказал он.

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торговлю рыбой в марте 2021 года со сделки с минтаем. Позднее в спецификации секции водных биологических ресурсов появились мойва, сельдь, кета, горбуша и ряд других.

В августе на СПбМТСБ были заключены первые договоры по реализации камбалы.