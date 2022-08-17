Правительство выделит 1 млрд рублей на НИОКР в сфере СПГ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат при проведении НИОКР для создания отечественных технологий в добыче сжиженного природного газа (СПГ), заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно не только искать новых покупателей (СПГ - ИФ), но и развивать собственное производство критически важного оборудования. Его перечень сформирован и включает в себя 18 приоритетных направлений. Правительство окажет поддержку разработчикам, выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий. Эти средства позволят обеспечить запуск и частично финансирование в текущем году 4-х проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства", - сказал он.

Министр энергетики Николай Шульгинов, слова которого приводит телеграм-канал Минэнерго, отметил, что Федеральная программа "Прорыв на рынки СПГ" позволит обеспечить лидерские позиции России на мировых рынках сжиженного газа.

"Благодаря утвержденному финансированию, уже в период до 2030 года будут изготовлены опытные образцы различного отечественного СПГ-оборудования, ежегодно будут проводиться десятки научно-технических работ. Как итог, по всей России будет создано свыше 500 высокотехнических рабочих мест, при этом ведущую роль в этом процессе сыграют более 30 млрд рублей привлеченных частных инвестиций. Таким образом, России удастся выработать собственные компетенции и серийные технологии средне- и крупнотоннажного сжижения газа, которые позволят достигнуть целей по наращиванию производства СПГ в России до 80-120 млн тонн к 2035 году", - отметил Шульгинов.

В действующей редакции Энергостратегии до 2035 года говорится, что Россия рассчитывает производить 80-140 млн т СПГ в год. К сентябрю Минэнерго должно представить новую версию Энергостратегии, расширив горизонт планирования до 2050 года.