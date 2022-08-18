РФ в этом году увеличила сбор тепличных овощей на 7,6% до более миллиона тонн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сбор тепличных овощей в РФ с начала года составил более 1 млн тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз.

В том числе собрано 599,5 тыс. тонн огурцов (на 5,7% больше) и 400,3 тыс. тонн томатов (на 6,2%) больше.

Сейчас также идет уборка овощей открытого грунта – ранних сортов капусты, моркови, столовой свеклы и лука, помидоров и огурцов. Их урожай в организованном секторе уже превысил 690 тыс. тонн.

В 2021 году сбор тепличных овощей в РФ составил 1,4 млн тонн. Всего (в теплицах и открытом грунте) было собрано 13,5 тыс. тонн овощей.