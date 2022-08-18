"Газпром страхование" передает СОГАЗу портфель страхования по ипотечным кредитам ВТБ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - СК "Газпром страхование" передает АО "СОГАЗ" портфель договоров комплексного ипотечного страхования, заключенных в рамках обеспечения ипотечных кредитов банка ВТБ, говорится в сообщении на сайте Банка России.

"Страховщик передает страховой портфель по вышеуказанным договорам, в состав которого включаются обязательства по договорам страхования, соответствующие сформированным страховым резервам, и активы, принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий", - говорится в сообщении.

СОГАЗ имеет лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни) и добровольного имущественного страхования, по которым принимаемся страховой портфель.

Согласно действующему порядку, страховщик предлагает всем страхователям и выгодоприобретателям по передаваемым договорам страхования представить письменный ответ в случае согласия или отказа на замену страховщика. На эту процедуру отводится 45 дней с момента опубликования уведомления.

Отказ страхователя от замены страховщика повлечет за собой досрочное прекращение договора обязательного страхования и возврат неиспользованной части премии. В том случае, если по истечении 45 дней с даты размещения уведомления отказ от страхователя не получен, то договор страхования будет передан в составе портфеля.

СОГАЗ и "Газпром страхование" (ранее "ВТБ Страхование") относятся к одной страховой группе. В начале марта "Газпром" стал владельцем контрольного пакета в "ВТБ Страхования", получив 51% акции от СОГАЗа, доля которого снизилась до 49%. После получения контроля "Газпром" было произведено переименование.