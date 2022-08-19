РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Абхазию при активном содействии ОАО "РЖД" 18 августа было доставлено 2000 тонн нефтепродуктов, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Там добавили, что еще около 3000 тонн автомобильного топлива, предназначенного Абхазии, находятся в пути.

Ранее сообщалось, что в Абхазии на АЗС начались перебои с топливом из-за задержки их доставки по железной дороге. Гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Барцыц тогда объяснял "Интерфаксу", что основные поставки топливных компаний осуществлялись ж/д транспортом "и это позволяло доставлять в Абхазию большие объемы". Сейчас же нефтепродукты, по его словам, в основном везут автотранспортом, поскольку "поставки железнодорожным транспортом практически парализованы из-за увеличения количества пассажирских составов на южном направлении России".

Объемов топлива, которое ввозят на машинах, хватает на два-три дня, добавил он, при этом это топливо застревает в пробках на юге России, стоит на границе и его не хватает на нефтебазах.

Минэкономики Абхазии сообщало, что срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился с прежних 10-15 дней до 1-1,5 месяцев.