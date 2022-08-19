Водородный проект Essar Oil в Британии может получить госфинансирование

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Водородный завод и проект по улавливанию углерода британского подразделения индийского конгломерата Essar - Essar Oil UK - вошли в список проектов, отобранных правительством королевства для получения возможной финансовой поддержки в рамках программы декарбонизации страны.

Как сообщила Essar Oil, оба проекта будут размещены в пределах нефтеперерабатывающего комплекса Essar Stanlow в порту Элсмир (графство Чешир) на северо-западе страны.

Первый в Великобритании завод по производству водорода, применяющий технологии с низким углеродным следом, проектирует, разрабатывает и строит Vertex Hydrogen - совместное предприятие Essar Oil (90%) и Progressive Energy Ltd (10%), созданное в январе 2022 года. Проект, стоимость которого оценивается 1 млрд фунтов, будет использовать технологию низкоуглеродистого водорода британской компании Johnson Matthey.

Подготовка FEED (Front End Engineering Design) финансировалась государством в рамках конкурса по поставкам водорода Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS). Запуск первой линии завода, общая производительность которого составит 1 ГВт, планируется в середине 2020-х годов. Мощность установки по улавливанию углекислого газа превысит 800 тысяч тонн. Он будет храниться под морским дном в Ливерпульском заливе.

Произведенный водород будет транспортироваться по подземным трубопроводам промышленным потребителям для замены ископаемого топлива, природного газа в Северо-Западной Англии и Северном Уэльсе, а также использоваться для выработки электроэнергии при проседании ветро- и солнечной генерации и для заправки большегрузного транспорта.

Essar отмечает, что новое предприятие поможет компании к концу десятилетия достичь цели по производству 3,8 ГВт низкоуглеродного водорода, что составляет почти 40% от целей британского правительства к 2030 году (10 ГВт). Эти два проекта составляют лишь часть инвестиций компании в 1 млрд фунтов в рамках программы энергоперехода.

Завод Vertex станет основной частью HyNet North West - ведущего промышленного кластера Великобритании по декарбонизации, предусматривающего модернизацию существующей инфраструктуры и строительство новой, включающего также трубопроводы и хранилища. Разработчиком хаба является Progressive Energy.

Stanlow Refinery, принадлежащий Essar Energy, до 2011 года находился в собственности Shell. Мощность НПЗ, расположенного недалеко от крупных городов Ливерпуль и Манчестер, составляет 12 млн тонн в год, завод является вторым по величине в Великобритании и удовлетворяет шестую часть потребностей страны в бензине.

По данным BEIS Великобритании, всего в шорт-лист следующего этапа отбора инициатив в сфере декарбонизации, претендующих на господдержку, попали 20 проектов. Финансирование в рамках правительственной программы проектов улавливания, хранения и использования СО2 (CCUS) предусматривается в размере 1 млрд фунтов из Фонда инфраструктуры улавливания и хранения углерода (CCS). В число отобранных проектов по производству водорода вошла также инициатива BP (bpH2Teeside), Equinor (Hydrogen to Humber) и Kellas (H2NorthEast).