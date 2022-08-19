Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывшее российское подразделение американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company, весной 2022 года перешедшее в собственность российского менеджмента, меняет название на "Яков и партнеры".

"Мы подали заявку на смену названия, ожидаем формального внесения изменений сегодня или в понедельник", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Новое название получит ООО, ныне именуемое "Мак-Кинзи и компания СиАйЭс".

На первом этапе "Яков и партнеры", в которой по состоянию на август 2022 года работает более 180 человек, будет фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях, говорится в сообщении компании. В нем также указано, что полноценный запуск бренда, включая обновленный сайт, соцсети и брендинг, будет происходить в несколько этапов и завершится до конца года.

После начала военной операции на Украине в марте 2022 года McKinsey объявила, что не будет заключать новые контракты в РФ, а с 15 апреля полностью прекратила работу в стране.

Выручка ООО "Мак-Кинзи и компания СиАйЭс" в 2021 году, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", составила 23 млрд рублей, чистая прибыль – 4,2 млрд рублей (оба показателя – рекордные для компании).

По данным ЕГРЮЛ, крупнейшим бенефициаром компании является Яков Сергиенко (35,6%; через ООО "МСК Капитал" и ООО "Т.Партнерс"), а также Сергей Заборов, Елена Кузнецова, Тигран Саакян, Виктор Сурков, Екатерина Вавилова и Виктор Абрамов (через "Т.Партнерс") – у них по 14,9%.