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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Цены на нефть перешли к росту, несмотря на опасения по поводу глобальной экономики

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо расти вечером в пятницу, несмотря на опасения по поводу глобальной экономики и спроса на топливо.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 по московскому времени подорожали на $0,05 (0,05%) - до $96,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,32 (0,35%) - до $90,82 за баррель.

"Список понижательных рисков в последнее время расширился, и главным из них является (замедляющийся экономический - ИФ) рост. Переговоры о ядерной сделке с Ираном все еще продолжаются, и это может стать очередным негативным фактором для цен на нефть, с учетом вероятности существенного увеличения поставок на рынок", - отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Тем временем аналитики банка ING ухудшили прогнозы цен на нефть марки Brent на третий и четвертый кварталы текущего года до $100 и $97 за баррель соответственно с ранее ожидавшихся $118 и $125 за баррель. В 2023 году, по оценкам банка, средняя цена Brent составит $97 за баррель, а не $99 за баррель, как ожидалось ранее.

Глава отдела стратегии на сырьевых рынках ING Уоррен Паттерсон отметил, что добыча нефти в России упала гораздо умереннее, чем прогнозировалось, несмотря на антироссийские санкции. В сочетании с более слабым ростом спроса это означает, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спрос до конца года, добавил он.

Brent WTI Иран
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