В Москве сочли, что сделка о восстановлении СВПД может быть достигнута в ближайшие дни

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Договоренность о восстановлении иранской ядерной сделки может быть достигнута в ближайшее время, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статус-кво по состоянию на 16-й год может быть достигнута буквально в ближайшие дни", - сказал Ульянов в пятницу по видеомосту из Вены.

При этом дипломат отметил, что, "если, скажем, договоренность о восстановлении СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ) будет достигнута к 1 сентября, то есть в ближайшие дни, как хотелось бы надеяться, то реально мы вернемся к прежнему состоянию только где-то в середине февраля".

"Нужно подготовиться к возврату, нужно все сбалансировать. Процесс будет небыстрым, но, главное, чтобы он начался", - заявил Ульянов.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, КНР, Франция и РФ провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.