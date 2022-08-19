Цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на новости о новом ремонте на СП-1

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток".

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в пятницу вечером достигла $2712 за тысячу кубометров.

В пятницу вечером "Газпром" сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.