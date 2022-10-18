Белстат сообщил о замедлении спада ВВП Белоруссии до 4,7% в январе-сентябре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2022 года составил 140,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Рецессия в экономике замедляется второй месяц после углубления в течение предыдущих месяцев: по итогам января-августа снижение ВВП составляло 4,9%, января-июля - 5,2%. Динамика перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре равнялся 117,2%.

Минэкономики Белоруссии ожидало замедление снижения ВВП по итогам девяти месяцев до 4,7%.

По данным Белстата, производство промышленной продукции в Белоруссии в январе-сентябре 2022 года составило 123,8 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам января-августа было зафиксировано снижение показателя на 6,6%, января-июля - на 6,2%, первого полугодия - на 5,2%. В течение первого квартала имел место рост промпроизводства, который последовательно замедлялся: с 7,2% в январе до 3,5% в январе-феврале и 0,2% в январе-марте.

В сентябре 2022 года промпроизводство выросло к августу на 7,2%.

Среди видов экономической деятельности в январе-сентябре рост в горнодобывающей промышленности составил 2,3%, в обрабатывающей промышленности производство сократилось на 7,1%. В сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой производство снизилось на 1,4%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - на 2%.

Правительство республики в августе заявило, что при оптимистичном сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в 2022 году на 7%, Всемирный банк - на 6,2%, ЕБРР - на 4%, ЕАБР - на 5-6%.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

В 2021 году промпроизводство в Белоруссии увеличилось на 6,5% после сокращения на 0,7% в 2020 году. Согласно целевому прогнозу правительства, в 2022 году планировался рост показателя на 5,3%.

Официальный курс на 18 октября - 2,5211 белорусских рубля/$1.