Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Vodafone продаст венгерский бизнес за $1,8 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Британский оператор связи Vodafone Group PLC договорился о продаже венгерского подразделения Vodafone Magyarorszag Tavkozlesi Zrt (также называется Vodafone Hungary) за 715 млрд форинтов ($1,78 млрд) двум местным покупателям.

Это оператор 4iG Public Limited Company и госкомпания Corvinus Zrt, сообщила пресс-служба группы.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

Сумма сделки в 9,1 раза превышает скорректированную EBITDA подразделения за 12 месяцев по 31 марта 2022 года, говорится в пресс-релизе Vodafone.

В результате слияния Vodafone Hungary и 4iG будет образован второй по величине оператор связи в Венгрии.

Vodafone Великобритания Венгрия Vodafone Magyarorszag Tavkozlesi 4iG Public Limited Corvinus Zrt
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

Цена газа в Европе взлетела выше $2800/тыс. куб. м после сообщения о новом ремонте СП1

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Brent подешевела до $95,5 за баррель

"Северный поток" полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентября

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });