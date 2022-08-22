Vodafone продаст венгерский бизнес за $1,8 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Британский оператор связи Vodafone Group PLC договорился о продаже венгерского подразделения Vodafone Magyarorszag Tavkozlesi Zrt (также называется Vodafone Hungary) за 715 млрд форинтов ($1,78 млрд) двум местным покупателям.

Это оператор 4iG Public Limited Company и госкомпания Corvinus Zrt, сообщила пресс-служба группы.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

Сумма сделки в 9,1 раза превышает скорректированную EBITDA подразделения за 12 месяцев по 31 марта 2022 года, говорится в пресс-релизе Vodafone.

В результате слияния Vodafone Hungary и 4iG будет образован второй по величине оператор связи в Венгрии.