Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

В плане больше 65 мероприятий, а также меры господдержки отрасли, например, финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

План также предусматривает финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, а также расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.

Кроме того, в плане есть ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов, создание мультимедиа-гидов с использованием технологии дополненной реальности.

План предусматривает запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на национальном туристическом портале.