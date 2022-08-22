Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

В плане больше 65 мероприятий, а также меры господдержки отрасли, например, финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

План также предусматривает финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, а также расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.

Кроме того, в плане есть ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов, создание мультимедиа-гидов с использованием технологии дополненной реальности.

План предусматривает запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на национальном туристическом портале.

Правительство Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $2900/тыс. куб. м в ожидании новой остановки СП1

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

Цена газа в Европе взлетела выше $2800/тыс. куб. м после сообщения о новом ремонте СП1

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Brent подешевела до $95,5 за баррель

"Северный поток" полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентября

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });