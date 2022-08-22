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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Партнер Авдоляна по Эльгинскому проекту возглавил УК "Сибантрацит"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Управляющая компания "Эльга уголь" (подконтрольно "А-Проперти" Альберта Авдоляна) Александр Исаев занял должность гендиректора УК "Сибантрацит". Об этом сообщила пресс-служба группы "Сибантрацит".

"Сергей Мельников, занимавший с 2020 года должность генерального директора УК "Сибантрацит", останется в компании и сосредоточится на реализации антрацита в качестве заместителя генерального директора по продажам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне 2022 года Исаев стал новым партнером Авдоляна в Эльгинском угольном проекте, включающем в себя крупнейшее в РФ угольное месторождение, строящуюся частную железную дорогу и порт.

Так, с 29 июня 2022 года владельцем 20% ООО "Управляющая компания "Эльга уголь" является ООО "ЭнергоГрупп", 100% которого принадлежит Исаеву.

В 2021 году группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти Развитие". В конце июля 2022 года "А-Проперти Развитие" сообщила о завершении консолидации группы "Сибантрацит".

В группу "Сибантрацит" входят угольные компании АО "Сибирский антрацит" ("Сибантрацит") и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область), а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский". Группа производит и экспортирует высококачественный антрацит UHG. В 2021 году объем добычи группы "Сибантрацит" составил 22,6 млн тонн.

УК Эльга уголь А-Проперти УК Сибантрацит
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