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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Казахстане остановили выпуск Hyundai из-за сбоев поставок комплектующих

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Завод Hyundai Trans Kazakhstan (входит в составе КМК "Астана Моторс) приостановит выпуск моделей Hyundai Ассent и Hyundai Creta из-за прекращения поставок комплектующих из России, сообщила пресс-служба КМК "Астана Моторс".

"В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках", - говорится в сообщении.

Все имевшиеся на предприятии комплектующие освоены. Новых поставок в ближайшее время не ожидается.

"Астана Моторс" - первая в Казахстане компания, которая продает и проводит сервисное обслуживание автомобилей с 1992 года. Дочерние предприятия "Астана Моторс" - завод коммерческой техники Hyundai Trans Almaty, завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan.

Hyundai Trans Kazakhstan Hyundai Астана Моторс Казахстан
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