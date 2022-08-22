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"Моспроект-3" сообщил о скором начале строительства метро в Красноярске и Нижнем Новгороде

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В группе "Моспроект-3" готовятся к строительству метро в Нижнем Новгороде и подземно-наземной линии скоростного легкорельсового транспорта в Красноярске, рассказала "Интерфаксу" гендиректор группы Анна Меркулова.

Уже идет работа над проектом и подготовка к первой проходке нового участка Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. По словам Меркуловой, после продления этой линии на метро можно будет доехать до исторического центра города, в том числе до кремля.

Длина участка составит чуть более 3 км, на нем расположатся две станции - "Площадь Свободы" и "Сенная".

"Это будет классическое метро мелкого заложения - станции расположатся на глубине 10-11 метров. В проходке мы задействуем три щита", - сказала Меркулова.

ГК "Моспроект-3" также определена единым поставщиком на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по продлению Сормовско-Мещерской линии. На новом участке протяженностью 2,3 км холдинг построит конечную станцию мелкого заложения "Сормовская" в густонаселенном районе Заречной части Нижнего Новгорода.

Строительство линии в Красноярске начнется до конца 2022 года.

"Проект также вошел в федеральную программу "инфраструктурного меню" и получил поддержку руководства страны, - напомнила Меркулова. - К строительно-монтажным работам планируем приступить уже в этом году, в ближайшее время начинаем подготовку тоннелепроходческих механизированных комплексов для строительства тоннелей. Один из ТПМК уже обрел собственное имя - Енисей".

Первый этап рельсового скоростного транспортного комплекса пройдет через центр Красноярска. На участке протяженностью около 11 км появятся 6 станций - 4 подземных и 2 наземных.

"Маршрут красноярского легкорельсового транспорта обладает потенциалом по продлению еще на 4 км и строительству дополнительных 6 наземных станций. Интеграция с существующей сетью трамвая позволит создать современную комфортную транспортную систему, отвечающую всем потребностям пассажиров крупнейшего города Восточной Сибири", - добавила Меркулова.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Моспроект-3" консолидировал старейшие проектные институты "Моспроект-3", "Моспромпроект" и "МНИИТЭП".

Моспроект-3 Нижний Новгород Красноярск Анна Меркулова
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