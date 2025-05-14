Китайская CRCC построит участки линий метро в Челябинске и Красноярске за 13 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Моспроект-3" и ООО "16-ое управление СиАрСиСи" (подразделение китайской госкорпорации China Railway Construction Corporation Limited, CRCC) заключили два контракта на 13,198 млрд рублей на строительство участков линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске, сообщила пресс-служба "Моспроекта-3".

В рамках строительства первой линии метротрамвая "Север-Юг" в Челябинске структура CRCC выполнит работы по проходке двух перегонных тоннелей от остановки около железнодорожного вокзала в Челябинске вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса в Центральном районе близ площади Революции. Протяженность тоннелей - около 2 км каждый.

Кроме того, ООО выполнит проходку левого перегонного тоннеля от остановки "Высотная" до остановки "Улица Копылова" в рамках первого этапа строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске.

Контракты заключены по итогам закупочных процедур, проведенных в апреле.

Отмечается, что ранее тендеры по этим участкам признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок участников.

"Это объясняется сложностью применения в Челябинске согласованной Главгосэкспертизой России более быстрой механизированной щитовой проходки, а не более привычного для работы в скальных грунтах, но долгого буровзрывного метода. Не все тоннелестроительные компании могут вести такие работы из-за отсутствия опыта, а щиты со специальным режущим инструментом для твердых скальных грунтов сейчас сложно привезти в Россию", - говорится в сообщении "Моспроекта-3".

"16-ое управление СиАрСиСи" - подразделением CRCC, занимающейся инфраструктурными проектами более чем 130 странах, в том числе в России. В России компания участвовала в проектах строительства московского метрополитена: БКЛ, Троицкой линии.

Как сообщалось, в Челябинске реализуется проект создания линий метротрамвая. Он предусматривает достройку 7 км путей метро, их вывод на поверхность и интеграцию в трамвайную сеть города.

В августе 2022 года по итогам конкурсного отбора ГК "Моспроект-3" была выбрана в качестве разработчика проектной документации и исполнителя комплекса строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрамвая "Север-Юг", которая соединит два района Челябинска - Северо-запад и Металлургический район - с железнодорожным вокзалом. Компания предложила цену контракта в размере 49,3 млрд рублей при начальной цене 49,5 млрд рублей.

Линия "Север-Юг" будет рассчитана на значительный пассажиропоток - до 15 тыс. пассажиров в час. Протяженность линии - 9,45 км, ее сооружение включает строительство двух подземных станций ("Площадь Революции" и "Торговый центр") и трех наземных остановочных пунктов ("Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская"). Строительство линии планировалось завершить в 2026 году.

Сообщалось также, что первый этап линии красноярского метротрамвая протяженностью 10,8 км будет включать две наземных и четыре подземных станции. Реализация проекта ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 89,3 млрд рублей.

"Моспроект-3" консолидировал проектные институты "Моспроект-3", "Моспромпроект" и МНИИТЭП.