Австралийская Ansell решила продать российский бизнес и уйти из России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell Ltd. решил уйти с российского рынка и уже получил ряд обращений от покупателей, заинтересованных в его российском бизнесе, заявил главный исполнительный директор компании Нил Сэлмон The Wall Street Journal.

По его словам, Ansell предпочла бы продать, а не просто закрыть, бизнес в России, чтобы местные сотрудники могли сохранить рабочие места.

Среди факторов, повлиявших на решение Ansell уйти из России, Сэлмон отметил рост расходов, необходимость соблюдения антироссийских санкций, а также репутационные вопросы.

В июне 2021 года Ansell ввела в Тульской области завод по производству перчаток для профессиональной защиты.

По словам Сэлмона, у компании есть возможность выйти из производственного бизнеса и сбытовых операций по отдельности. Ansell никогда не рассматривала возможность сохранения какой-то одной части бизнеса в стране, отметил он.

23 августа компания опубликовала отчетность за 2022 финансовый год, завершившийся 30 июня, согласно которому ее списания в результате остановки операций в России составили $17 млн.

Ansell работает в двух основных сегментах бизнеса - промышленном и медицинском, продукция компании занимает более 15% мирового рынка индивидуальных средств защиты.