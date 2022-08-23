Минсельхоз предложил продлить запрет экспорта рапса и продлить пошлину на экспорт сои

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил продлить до 28 февраля 2023 года запрет экспорта из России семян рапса, введенный в апреле до конца августа, говорится в проекте соответствующего постановления правительства на сайте проектов правовых актов.

Министерство также предлагает продлить пошлину на экспорт сои еще на два года, до 31 августа 2024 года.

При этом ведомство предлагает не распространять запрет на вывоз рапса через пункт пропуска Забайкальск. "Учитывая отсутствие мощностей по переработке семян рапса в Дальневосточном федеральном округе, географические особенности данного региона и существующие логистические сложности, предлагается установить временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации за исключением пункта пропуска через государственную границу РФ Забайкальск. Данная мера позволит забайкальским сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить доходность производства, найти рынки сбыта для рапсового сырья и избежать затоваривания рынка семян рапса в Забайкальском крае и сокращения производства указанной продукции", - говорится в документе.

В 2021 году в Забайкальском крае было произведено 14,9 тысячи тонн рапса, что на 19,8% меньше, чем в 2020 году.

По данным Росстата, в 2021 году производство рапса в хозяйствах всех категорий в России составило 2,79 млн тонн (2,57 млн тонн в 2020 году), в том числе в Сибирском федеральном округе - 1,19 млн тонн (0,90 млн тонн). Минсельхоз к концу 2025 года планирует увеличение производства рапса до 3,6 млн тонн.

Мощности по переработке маслосемян рапса рассчитаны на переработку около 3 млн тонн продукции. В то же время объем производства рапсового масла в 2021 году составил 684,5 тысячи тонн. Загрузкой имеющихся мощностей обосновывается необходимость продления запрета на экспорт рапса, который действует с 1 апреля 2022 года.

Продление экспортной пошлины на сою Минсельхоз обосновывается тем, что сейчас потребность внутреннего рынка в соевом шроте не может быть удовлетворена в полном объеме отечественными производителями соевых бобов.

По данным Росстата, в 2021 году производство сои в России составило 4,76 млн тонн (4,31 млн тонн в 2021 году), в том числе в Дальневосточном федеральном округе - 1,67 млн тонн (1,45 млн тонн), из которых более 68% (1 млн 138,6 тыс. тонн) приходится на Амурскую область.

Минсельхоз к концу 2025 года планирует увеличение производства соевых бобов до 7,5 млн тонн, в том числе в Дальневосточном федеральном округе - до 3,3 млн тонн.

"Стимулирование переработки соевых бобов необходимо в целях обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами", - говорится в документе.