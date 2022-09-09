Правительство РФ запретило экспорт рапса до 28 февраля 2023 года

Кабмин также продлил пошлину на экспорт сои до 31 августа 2024 г.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило пошлину на экспорт сои до 31 августа 2024 года, запретило экспорт рапса до 28 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Постановление об этом подписано", - говорится в документе.

Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года. Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. "Это позволило увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры", - поясняется в пресс-релизе.

В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики. Запрет также не коснется экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее $100 за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.

РФ ввела пошлины на экспорт рапса и сои с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, в конце августа подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза РФ о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы на два года - до 31 августа 2024 года. Одобрено также решение о временном запрете (с 1 сентября 2022 года сроком на 6 месяцев) на вывоз семян рапса (за исключением вывоза через пункты пропуска в Забайкальском крае).

Рапс

По данным Росстата, в 2021 году производство рапса в хозяйствах всех категорий в РФ составило 2,79 млн тонн (2,57 млн тонн в 2020 году), в том числе в Сибирском федеральном округе - 1,19 млн тонн (0,90 млн тонн). Минсельхоз концу 2025 года планирует увеличение производства рапса до 3,6 млн тонн.

Мощности по переработке маслосемян рапса рассчитаны на переработку около 3 млн тонн продукции. В то же время объем производства рапсового масла в 2021 году составил 684,5 тыс. тонн. Загрузкой имеющихся мощностей обосновывается необходимость продления запрета на экспорт рапса.

Соя

По данным Росстата, в 2021 году производство сои в РФ составило 4,76 млн тонн (4,31 млн тонн в 2021 году), в том числе в Дальневосточном федеральном округе - 1,67 млн тонн (1,45 млн тонн), из которых более 68% (1 млн 138,6 тыс. тонн) приходится на Амурскую область.

Минсельхоз к концу 2025 года планирует увеличение производства соевых бобов до 7,5 млн тонн, в том числе в Дальневосточном федеральном округе - до 3,3 млн тонн.