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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

ФРГ рассчитывает начать получать водородное топливо из Канады в 2025 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива Берлину, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом", - написал Шольц в соцсети.

В свою очередь, Associated Press сообщило, что "первые поставки водорода ожидаются уже через три года".

Агентство уточняет, что канадская компания планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт.

Германия Канада
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