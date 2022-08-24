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"Металлоинвест" попросил разрешить прямые выплаты локальным владельцам евробондов-28

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" предложил владельцам долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году согласовать возможность прямых выплат по евробондам, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также по евробондам, которые находятся на счетах российских держателей в Euroclear, Clearstream, DTC и других клиринговых системах.

Об этом сообщила компания-эмитент, Metalloinvest Finance DAC.

Также компания просит увеличить льготный период, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств", до 30 рабочих дней.

Реестр владельцев евробондов для участия в голосовании закрывается 2 сентября. Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска - 13 сентября 16:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 15 сентября.

Выпуск евробондов с погашением в 2028 году компания разместила осенью прошлого года, купон по нему выплачивается дважды в год. В апреле "Металлоинвест" сообщал, что перечислил купонный платеж по этому выпуску в срок, следующая дата платежа - 22 октября.

Президентский указ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Некоторые компании для его исполнения инициировали голосования держателей евробондов, чтобы скорректировать документацию и заручиться согласием инвесторов на изменение схемы выплат, что должно позволить избежать возможного дефолта при разделении платежа для российских и иностранных держателей.

Металлоинвест Metalloinvest Finance DAC Euroclear Clearstream DTC
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