Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика поднялись до максимума за два месяца на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.

Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в среду поднимались выше $2,3 за фунт впервые с 22 июня, пишет Trading Economics.

Бразильский штат Минас-Жерайс за последнюю неделю не получил ни капли дождя, сообщило метеорологическое агентство Somar Meteorologia. Штат производит порядка 30% всей арабики в Бразилии. Ожидается, что уровень осадков будет ниже нормы до конца года из-за влияния феномена Ла-Нинья.

Тем временем уровень запасов арабики на складах, отслеживаемых ICE, по состоянию на 22 августа составлял 627 750 мешков. Запасы росли пятый день подряд после падения до минимума за 23 года.