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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика поднялись до максимума за два месяца на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.

Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в среду поднимались выше $2,3 за фунт впервые с 22 июня, пишет Trading Economics.

Бразильский штат Минас-Жерайс за последнюю неделю не получил ни капли дождя, сообщило метеорологическое агентство Somar Meteorologia. Штат производит порядка 30% всей арабики в Бразилии. Ожидается, что уровень осадков будет ниже нормы до конца года из-за влияния феномена Ла-Нинья.

Тем временем уровень запасов арабики на складах, отслеживаемых ICE, по состоянию на 22 августа составлял 627 750 мешков. Запасы росли пятый день подряд после падения до минимума за 23 года.

Бразилия
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