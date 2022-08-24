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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Цена газа в Европе превысила $3100/тыс. куб. м

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе вечером в среду перешла к активному росту и преодолела планку в $3100/тыс. куб. м.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2286, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Рост котировок спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния со стороны азиатского рынка (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже). С начала года азиатские покупатели старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.

Европа
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