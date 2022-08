Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские акции в среду завершил торги ростом впервые за четыре сессии.

На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

Пауэлл "на этой неделе, вероятно, повторит позицию о том, что у Федрезерва еще есть пространство для дальнейшего подъема ставок, потому что они действительно хотят обуздать инфляцию", считает аналитик UBS Global Wealth Management Кэлвин Тэй.

Между тем объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $273,5 млрд, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост заказов на 1%. Стагнация показателя сигнализирует об охлаждении спроса на фоне замедляющегося экономического роста в стране.

Бумаги Intuit Inc., разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, подорожали на 3,6%. Компания в четвертом квартале 2022 финансового года получила чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

Акции производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. подскочили в цене на 20,2% на новости о подписании соглашения с Amazon.com о продаже продукции на платформе компании.

Капитализация Nordstrom Inc., владельца сети универмагов класса "люкс", упала на 19,9%. Компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 финансового года в 1,6 раза, выручку - на 12%. Несмотря на сильные квартальные результаты, ритейлер ухудшил прогнозы на весь фингод, отметив, что посещаемость его магазинов резко упала в июне, а складские запасы требуют корректировки.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду прибавил 59,64 пункта (0,18%) и составил 32969,23 пункта.

Акции 18 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, поднялись в цене. Лидерами роста стали бумаги Salesforce Inc. (+2,3%), Boeing Co. (+2,2%) и Walt Disney Co. (+1,4%).

Standard & Poor's 500 поднялся на 12,04 пункта (0,29%) - до 4140,77 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 50,23 пункта (0,41%) и составил 12431,53 пункта.