Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 увеличилась впервые с начала марта

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в первой декаде, говорится в материалах ЦБ.

Декадный рост этой индикативной ставки зафиксирован впервые с первой декады марта, когда ставка увеличилась на 11,92 процентного пункта, до рекордных 20,51%, после того как Банк России, реагируя на экстремальное изменение условий на финансовых рынках под воздействием введенных санкций, c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых с 9,5%.

По данным ЦБ, при усреднении ставок отдельно по разным срокам во второй декаде по сравнению с первой увеличились только ставки на срок от 91 до 180 дней - до 6,48% с 6,50% и от 181 дня до 1 года - до 6,46% с 6,41%. Ставки по самым коротким и самым длинным вкладам продолжили снижение - на срок до 90 дней - до 5,60% с 5,93%, на срок свыше 1 года - до 6,69% с 6,84%.

Расчет ставки произведен на основании данных Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.