Индексы МосБиржи и РТС завершили торги с незначительным изменением

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На торгах в четверг российский рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне просевших котировок нефти и роста внешних фондовых площадок в преддверии 3-дневного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.

Навеса распродаж бумаг из расконвертированных депозитарных расписок на российские акции, начавших поступать на счета владельцев 25 августа, в четверг не ощущалось, объемы торгов оставались невысокими.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2246,34 пункта, индекс РТС вырос на 0,03%, до 1182,71 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,7%.

Доллар подорожал на 4 копейки до 59,93 рубля.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -0,5% "префы"), "НЛМК" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг продолжила активный рост и превысила $3300 за тысячу кубометров, реагируя на рост цен на СПГ в Азии. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3312 за тысячу кубометров.

Подорожали акции UC Rusal (+4,7%), "Интер РАО" (+3,6%), расписки OZON (+2,6%), TCS Group (+1,8%), бумаги "МТС" (+2%), "Яндекса" (+1,6%), "РусГидро" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Магнита" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), Polymetal (+0,7%).

По словам аналитика УК "Первая" Антона Тарасова, к вечеру четверга российский рынок акций растерял дневной рост. Лучше рынка смотрелись секторы потребительских товаров недлительного пользования, обрабатывающей промышленности и розничной торговли. Нефтегазовый сектор растерял дневной подъем из-за наметившейся коррекции в нефти. В пятницу ориентир по индексу МосБиржи - 2220-2280 пунктов, по индексу РТС - 1130-1190 пунктов.

На европейских площадках настроения ухудшились на фоне растущих рисков рецессии из-за дорожающих энергоносителей. В то же время американские индексы преимущественно подросли во главе с Nasdaq. Данные с американского рынка труда оказались лучше консенсус-прогноза: количество первичных обращений на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю снизилось и составило 243 тыс. при ожидаемых 253 тыс. ВВП США во втором квартале сократился на 0,6% в годовом исчислении при ожидаемом снижении на 0,8%. Кроме того, это ниже первоначально заявленного снижения на 0,9%.

В целом инвесторы по-прежнему ждут решения ФРС по поводу денежно-кредитной политики. Ключевые отчеты по инфляции и рынку труда еще впереди, поэтому прогнозировать, на сколько поднимут процентную ставку, пока рано.

Сильная макростатистика и рост цен на природный газ благоприятно сказываются на нефтяных котировках. Краткосрочный ориентир по Brent $100-105 за баррель все еще актуален, полагает Тарасов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, разворот в бумагах нефтяного сектора остановил рост российского рынка акций, при этом активность торгов оставалась невысокой.

Европейские индексы преимущественно торговались в "плюсе". В Германии вышедшая статистика оказалась лучше ожиданий, что повлияло на настроения инвесторов, которые с меньшей тревожностью ждут заявлений с симпозиума центральных банков в Джексон-Хоуле.

Нефть может быть подвержена рискам коррекции после активного роста с начала недели. В СМИ прошла информация об очередных проблемах на переговорах Ирана с Евросоюзом и США по возвращению ядерной сделки, однако уверенного роста в четверг не получилось. В какой-то степени можно говорить о влиянии технических факторов - после роста предыдущих дней усиливается желание игроков зафиксировать прибыль.

В США падение ВВП во II квартале оказалось менее значимым, что поддержало фондовые индексы. Рынок уже не пугается более сильной статистики, а повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре уже заложено в котировки, полагает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,1-0,4%, CAC 40 просел на 0,1%), растут Штаты (индексы прибавляют 0,1-0,8%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, вряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накамура.

Экономика Германии во II квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о нулевом изменении ВВП страны в апреле-июне, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя. В годовом выражении рост ВВП Германии с поправкой на число рабочих дней составил 1,7%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 1,4%.

Трейдеры ждут ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа, глава ФРС Пауэлл выступит на нем в пятницу.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растеряли дневной рост, подогретый накануне данными о снижении запасов сырья в США. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $101,15 за баррель (+1% в среду), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $94,49 за баррель (+1,2% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+39,8%), ПАО "Лензолото" (+18,7% и +6% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+6,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (+6,4%), ПАО "Белуга групп" (+3,6%).

Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии этого года по МСФО выросла на 37% и составила 42,053 млрд рублей против 30,752 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль выросла до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,7%) во II квартале 2022 года получило чистую прибыль в размере 1,819 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (-18,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (-8,3%), ПАО "Южуралникель" (-8%), "М.Видео" (-7,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-7,1%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA выросла на 51,1%, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года. Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

ПАО "Россети Волга" (-0,5%) во II квартале увеличила чистый убыток в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. в годовом выражении, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,49 млрд рублей (из них 4,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,31 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").