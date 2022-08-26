Linas Agro Group продаст активы в России и Белоруссии за 7,5 млн евро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Литовская агропромышленная группа Linas Agro Group продает бизнес в России и Белоруссии - предприятия компании "ВитОМЭК" в Москве и Тверской области и "Белфидагро", зарегистрированное в Могилевской области.

Сделки на общую сумму 7,5 млн евро планируется завершить к концу этого года, сообщила группа в пятницу.

"Переговоры и согласование деталей продажи заняли некоторое время, поэтому мы рады, что наконец-то завершаем этот сложный этап", - сказал через пресс-службу председатель правления Linas Agro Group Дарюс Зубас.

Договоры о продаже этих предприятий с общим штатом 240 человек были подписаны 25 июля. Покупателями выступили компании, зарегистрированные в России, но по соглашению сторон они не называются.

В 2021 году Linas Agro приобрела активы KG Group, работавшей в Литве, Латвии, Эстонии, России, Польше, Белоруссии, Нидерландах, за 73,5 млн евро. Были куплены 34 компании, действующие в сферах производства зерна, муки, мяса птицы и других продуктов, в том числе литовские крупные предприятия (зерноперерабатывающая Kauno grudai, Кайшядорская и Вильнюсская птицефабрики).

В России KG Group принадлежало ООО "ВитОМЭК", выпускающее кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Мощность производства - около 48 тысяч тонн в год. Основная доля в структуре производства приходится на завод в Лихославле.

Белорусское "Белфидагро" занимается производством премиксов, их оптовой продажей, а также торговлей кормами и сырьем для их производства.

Linas Agro Group - крупнейшая в странах Балтии группа производителей сельхозпродукции и продовольствия, в нее входят больше 70 компаний.