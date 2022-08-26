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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Подписан специнвестконтракт на производство первого российского электрогрузовика

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ, правительство Москвы и производитель легких коммерческих электромобилей модели EVM Pro на шасси "УАЗ Профи" – ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР) – подписали специальный инвестиционный контракт. Об этом сообщило министерство.

ООО "ЭМР" – стартап петербургских предпринимателей Ильи Рашкина (45%, гендиректор) и Игоря Гирдина (55%, финдиректор). В феврале компания получила одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК 2.0.

Производственная площадка компании планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год строится на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Завод занимает площадь в 3 тыс. кв. м.

Согласно подписанному СПИК, компания обязуется реализовать инвестиционный проект в течение 4,5 лет.

"Объем инвестиций в рамках СПИКа по данному проекту составит 286 млн рублей, а его реализация позволит внедрить технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей", - цитирует пресс-служба Минпромторга вице-премьера, главу ведомства Дениса Мантурова.

"Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн руб. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тысяч единиц электротранспорта", - сказал учредитель и генеральный директор стартапа Илья Рашкин, процитированный в сообщении министерства.

Он отметил, что по итогам ПМЭФ получено более 500 заявок на EVM Pro. "Уже сейчас мы думаем о расширении мощностей и организации выпуска автокомпонентов для сторонних заказчиков", - добавил Рашкин.

Технический запуск завода состоится в сентябре 2022 года. Официальное открытие запланировано на IV квартал, до конца года будет выпущена первая партия электрогрузомобилей.

Запас хода электромобиля EVM Pro на одном заряде – 300 км, масса – 3,5 тыс. кг, полезная нагрузка – до 1 тонны.

Минпромторг Москва Электромобили Мануфэкчуринг Рус ЭМР
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