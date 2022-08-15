Завод электрокаров в Москве запланировал выпустить сотню LCV на шасси УАЗа в 2022 г.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московский завод по производству электро-LCV модели EVM Pro на шасси "УАЗ Профи", запуском которого занимается петербургский стартап "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР), произведет первую сотню автомобилей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ООО "ЭМР" – стартап петербургских предпринимателей Ильи Рашкина (45%, гендиректор) и Игоря Гирдина (55%, финдиректор). В феврале компания получила одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК 2.0. Подписание контракта, как уточнили в пресс-службе компании, запланировано до сентября.

Производственная площадка компании планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год строится на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Завод занимает площадь в 3 тыс. кв. м.

"Технический запуск состоится в сентябре, официально откроем серийное производство в четвертом квартале. Сейчас идет приемка заказанного оборудования, его установка, компоновка производственных линий. Всего в списке 100 станков различного назначения, в том числе те, что применяются на заводах Tesla. Часть оборудования – собственная разработка инженеров нашей компании, что позволило отказаться от приобретения европейских аналогов", - цитирует Рашкина пресс-служба ЭМР.

Ключевые характеристики электромобиля EVM Pro на платформе "УАЗ Профи", который будет выпускаться в Москве: запас хода на одном заряде - 300 км, масса - 3,5 тыс. кг, полезная нагрузка - до 1 тонны.

Предсерийный образец машины был представлен в столице в начале года. Его также показывали на ПМЭФ-2022. "На ПМЭФ мы сформировали основной объем предзаказов. Сейчас это более чем 500 электрогрузовиков. Мы понимаем, что спрос гораздо выше, чем мы можем сейчас покрыть, поэтому уже готовимся к расширению производства", - цитирует Рашкина пресс-служба стартапа.

Предприниматель отмечает, что автомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, "еврофургон", изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор). Также возможно изготовление кузова по индивидуальному заказу.

"Предварительные заказы показывают, что самое распространенное применение - доставка последней мили, логистика внутри предприятий, имеющих большую территорию. Например, нефтеперабатывающие заводы и другие", - добавляет Рашкин.

По его словам, компания самостоятельно разрабатывает силовую и бортовую электронику, производит электродвигатели, а также закладывает в бизнес-модели переход на российские аккумуляторные ячейки к концу этого года.