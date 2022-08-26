Пекин разрешит регуляторам США проверить качество аудита китайских компаний

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Соединенных Штатов и КНР достигли соглашения, которое позволит американским регуляторам проверить качество аудита китайских компаний с листингом в США, сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB), контролируемый SEC, подписал соглашение с Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) и министерством финансов Китая, регулирующее инспекции находящихся в КНР и Гонконге аудиторских компаний.

"С этим соглашением мы впервые получили от властей Китая такие детальные и конкретные заверения, что они разрешат PCAOB проводить инспекции в соответствии с американскими стандартами", - заявил глава SEC Гэри Генслер.

"Мы не хотели отправлять инспекторов PCAOB в Китай и Гонконг в отсутствии соглашения по этому механизму. С учетом времени, необходимого для проведения необходимых проверок, инспекторы должны быть на месте к середине сентября, чтобы иметь возможность успешно завершить работу до конца текущего года", - отметил Генслер.

Он добавил, что заключенное соглашение является лишь первым шагом и будет иметь значение лишь в том случае, если PCAOB действительно сможет полностью проинспектировать китайских аудиторов.

Если этого не произойдет, порядка 200 китайских компаний будут вынуждены уйти с американских бирж.

Власти Китая годами отказывались дать добро на инспекцию качества аудита местных компаний иностранцами, объясняя такую позицию соображениями национальной безопасности.

Закон (U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA), принятый в США в прошлом году, запрещает листинг на американских биржах акций компаний, аудиторы которых не инспектируются PCAOB.