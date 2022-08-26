Цена газа в Европе превысила психологический уровень в $3500 за тысячу кубов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе с легкостью преодолевает новые и новые "круглые" отметки - теперь взята высота в $3500 за тысячу кубометров.

Скачок цены в конце европейской торговой сессии обычно является результатом влияния роста котировок на азиатском рынке.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3536 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика техобслуживания и поломок. На следующей неделе магистраль в очередной раз остановится на трехдневный ремонт, и это стало новым триггером паники на рынке.

Азиатские покупатели ранее в этом году старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.