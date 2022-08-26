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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Цена газа в Европе превысила психологический уровень в $3500 за тысячу кубов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе с легкостью преодолевает новые и новые "круглые" отметки - теперь взята высота в $3500 за тысячу кубометров.

Скачок цены в конце европейской торговой сессии обычно является результатом влияния роста котировок на азиатском рынке.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3536 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика техобслуживания и поломок. На следующей неделе магистраль в очередной раз остановится на трехдневный ремонт, и это стало новым триггером паники на рынке.

Азиатские покупатели ранее в этом году старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.

Европа TTF ICE Futures Норвегия Северный поток Азия
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