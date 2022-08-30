Цены на газ в Европе отступили от максимумов из-за прохладной погоды

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе немного скорректировались благодаря приходу долгожданной прохладной погоды.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа во вторник в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель российской монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 30 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки. А с 31 августа по 2 сентября магистраль еще раз полностью остановится на очередную профилактику (новость об этом в очередной раз подхлестнула цены).

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся около $3000 за тысячу кубометров. В понедельник сентябрьский фьючерс снизился до $2900 после $3500 на прошлой неделе. Цены смогли скорректироваться благодаря понижению температуры воздуха в Европе до 20-градусного уровня.

В Азии котировки растут вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2877.

До конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности снижены на 20 млн куб. м газа. Впереди новые крупные отключения на норвежских промыслах.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за понедельник составила 9,3% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 9,5%, за август прошлого года - 11,4%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 59%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Среднесуточные поставки с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц месяцу. Импорт дорогого СПГ сокращается, в том числе, по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Впереди - новый вызов для газоснабжения Европы. В Мексиканском заливе начинается сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ. Обновленные прогнозы на сезон свидетельствуют о вероятности более высокой интенсивности ураганов, чем обычно.

Запасы газа

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства Евросоюза обеспечивать энергетическую безопасность.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К 1 ноября 2022 года запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

В реальности среднего уровня заполненности в 80% ПХГ Европы достигли уже сейчас. Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe показывают, что на газовые сутки 28 августа запасы составляли 79,94%. Это означает, что уже утром в понедельник 80-процентная планка была преодолена.

На данный момент превысили целевой уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании.

На этом фоне особенно заметны отстающие: Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%, с средины месяца прекратила закачку в свое Инчукалнское хранилище), Нидерланды.