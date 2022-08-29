"Соллерс Авто" в I полугодии получила 1,1 млрд руб. убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Соллерс Авто" по МСФО в I полугодии 2022 года, относимый на собственников группы, составил 1,091 млрд рублей против прибыли в 277 млн рублей годом ранее, сообщила компания.

Как отмечает автопроизводитель в своем сообщении, убыток в указанном размере "обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП "Соллерс Форд"".

Убыток, относимый на неконтролирующую долю, составил 10 млн руб. против прибыли в 543 млн руб. в январе-июне 2021 года.

Выручка автопроизводителя за 6 месяцев снизилась до 26,2 млрд руб. (-28,8% г/г). Снижение ее объемов, согласно сообщению "Соллерса", "связано с приостановкой производства и продаж автомобилей Ford Transit".

Показатель EBITDA снизился до 1,6 млрд руб. с 3,4 млрд руб. годом ранее.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за I полугодие группа реализовала в РФ 14629 автомобилей, что почти в 1,5 раза (на 31,9%) меньше, чем годом ранее. Доля группы составила 4% (+1,5 п.п.) В частности, продажи УАЗа упали на 26,2%, до 9,72 тыс. шт. Доля бренда увеличилась на 1,1 п.п., до 2,6%. Продажи легких грузовиков Ford Transit, производство которых в Елабуге приостановилось в начале марта, упали на 40,9%, до 4909 шт. Доля на фоне падения рынка подросла на 0,3 п.п., до 1,3%.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы) и промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область). Кроме того, у компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda и в Елабуге с американским Ford, а также СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерс Авто" до начала лета был бизнесмен Вадим Швецов. В июне подконтрольное Швецову "ООО "Соллерс Груп", через которое он владел 76,7% акций автоконцерна, продало принадлежавший ему пакет ООО "Альтер Инвест". Совладельцами этой компании являются топ-менеджеры автоконцерна.