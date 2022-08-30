Котировки "Русала" и "Белуги" растут на новостях о дивидендах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В начале торгов вторника на "Мосбирже" акции "Русала" подорожали на 3,7% (до 51 рубля за штуку), а ценные бумаги ПАО "Белуга Групп" - на 3,4% (до 2954 рубля за штуку) на новостях о рекомендациях советов директоров компаний выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года.

Совет директоров "Русала" 29 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию. Общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может составить около $304 млн. Если акционеры утвердят это решение, это может стать первой выплатой "Русалом" дивидендов с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

Ожидается, что после утверждения акционерами промежуточный дивиденд поступит регистратору в Гонконге до 3 ноября. Текущая геополитическая ситуация и законодательные изменения в различных юрисдикциях могут повлиять или задержать получение денежных средств, отметила компания. Средства поступят в долларах или эквиваленте в рублях на дату выплаты.

Совет директоров ПАО "Белуга групп", принимая во внимание результаты компании за первое полугодие, рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 150 рублей на акцию, говорится в сообщении "Белуги".

Внеочередное собрание акционеров, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 3 октября.

Рекомендуемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября.

В голосовании на собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 10 сентября.

Общая сумма дивидендов по итогам первого полугодия может составить 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года, отметила "Белуга". Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия могут вырасти вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей.

Финальные дивиденды по итогам 2021 года составили 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2022 года по МСФО выросла вдвое - до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Выручка увеличилась на 36,7%, до 42,053 млрд рублей.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. Sual Partners владеет 25,72% "Русала". Free float "Русала" - 17,4%.