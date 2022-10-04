Акционеры "Белуги" утвердили дивиденды в 150 рублей на акцию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Белуга Групп" на внеочередном собрании решили направить прибыль за первое полугодие 2022 года на выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию, сообщила компания. На этой новости акции группы за первые минуты торгов вторника на "Мосбирже" подорожали на 5,6%.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября.

Общая сумма дивидендов по итогам первого полугодия составит 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия вырастут вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщала компания ранее.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей.

Финальные дивиденды по итогам 2021 года составили 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основной бенефициар компании - Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции компании торгуются на "Московской бирже".

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2022 года по МСФО выросла вдвое - до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Выручка увеличилась на 36,7%, до 42,053 млрд рублей.