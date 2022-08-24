Трейдеры ожидают ускорения подъема ставок в еврозоне и Великобритании

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Участники рынка прогнозируют, что Европейский центральный банк и Банк Англии займут более агрессивную позицию в отношении ставок на фоне высокой инфляции, сообщает агентство Bloomberg.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры впервые начали в полной мере закладывать подъем ставки ЕЦБ на 1 процентный пункт к октябрьскому заседанию с текущего нулевого уровня.

Также рынок ожидает, что ключевая ставка Банка Англии достигнет 3,5% к концу года, хотя еще 10 дней назад основной прогноз предусматривал её повышение до менее 3%.

Опасения трейдеров связаны с дальнейшим сокращением поставок российского газа в Европу и подъемом цен на энергоносители. Это, в свою очередь, может усилить инфляционное давление и заставит центробанки принимать более активные меры для сдерживания роста потребительских цен.

"Все дело в ценах на энергоносители", - отметил аналитик Mizuho International Питер Чатуэлл. Рост стоимости импорта также оказывает давление на курсы фунта и евро, что только усугубляет ситуацию, добавил он.