"ФосАгро" вновь попытается получить согласие на изменение схемы выплат по евробондам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "ФосАгро" во второй раз предложила держателям своих евробондов изменить условия их обслуживания, в том числе компания просит согласовать альтернативный механизм платежей и увеличить льготный период.

"ФосАгро" уже проводила голосование держателей евробондов в августе. Она, в частности, просила согласовать возможность прямых выплат некоторым категориям владельцев евробондов, а также проведения платежей в альтернативных валютах – рублях, японских иенах или любых других, расчеты по которым возможны через Euroclear, Clearstream и DTC. Кроме того, "ФосАгро" предлагала одобрить возможность потенциальной редомициляции ирландской Phosagro Bond Funding DAC, SPV-компании, выступающей эмитентом евробондов, в другую юрисдикцию.

Однако 18 августа компания сообщила, что по состоянию на дату окончания срока предоставления согласий нужное количество голосов (требовалась поддержка владельцев не менее 75% от номинала евробондов) не было получено.

Новые предложения для голосования были опубликованы "ФосАгро" во вторник.

Компания предлагает одобрить формулировку, согласно которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов. Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

Кроме того, "ФосАгро" просит инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.

В голосовании могут принять участие инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 13 сентября.