ЦБ снизит тарифы обязательного страхования для владельцев большинства опасных объектов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), изменения вступят с 11 сентября 2022 года, сообщает регулятор. Указание ЦБ на эту тему зарегистрировано в Минюсте.

"Для большинства опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 50%. Максимальная ставка останется на прежнем уровне. Для отдельных видов объектов, например, гидротехнических сооружений, тарифный коридор расширен на 25% как вверх, так и вниз. Это позволит точнее учитывать в тарифе уровень риска аварии", - говорится в сообщении.

Тарифы по ОСОПО зависят от типа объекта и факторов, влияющих на степень риска.

По банным ЦБ, , в 2021 году страховщики собрали 2,5 млрд рублей премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, что на 9,9% меньше, чем в 2020 году.

В России с 2012 года действует федеральный закон 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе, работникам данных предприятий.