Инфляция в Италии в августе ускорилась до максимальных за 36 лет 8,4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Италии в августе выросли на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами за 36 лет, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 7,9% в июле и превзошли консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, в 8,1%.

Цены на энергоносители в августе выросли на 44,9% по сравнению с 42,9% месяцем ранее. Продукты питания подорожали на 10,5% (9,5% в июле), товары длительного пользования - на 3,9% (3,3%).

Повышение потребительских цен составило 0,8% по сравнению с 0,4% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на энергоносители и свежие продукты питания, в августе ускорилась до рекордных 4,4% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в июле.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в текущем месяце на 9% по сравнению с августом прошлого года и на 0,8% относительно июля.

Подъем цен производителей в стране составил 36,9% в годовом и 5% в помесячном выражении.