Сеть пиццерий Papa John's прекратит работу в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Papa John's прекратит работать в Белоруссии, 1 сентября ее точки в Минске будут работать последний день, сообщило в соцсетях белорусское представительство сети.

Речь идет о закрытии двух последних точек бренда в республике.

Рестораны сети Papa John's в Белоруссии начали закрываться весной 2022 года. Причина не называется.

9 марта сеть пиццерий Papa John's International объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.