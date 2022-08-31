Сеть пиццерий Papa John's прекратит работу в Белоруссии
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Papa John's прекратит работать в Белоруссии, 1 сентября ее точки в Минске будут работать последний день, сообщило в соцсетях белорусское представительство сети.
Речь идет о закрытии двух последних точек бренда в республике.
Рестораны сети Papa John's в Белоруссии начали закрываться весной 2022 года. Причина не называется.
9 марта сеть пиццерий Papa John's International объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.